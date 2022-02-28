سفارة ليبيا في سلوفاكيا تحذر الليبيين القادمين من أوكرانيا من العمليات العسكرية

دعت السفارة الليبية في سلوفاكيا الليبيين القادمين من أوكرانيا؛ إلى مراعاة مدة الانتظار لعبور المنفذ الحدودي باتجاه سلوفاكيا.

وذكرت السفارة الليبية، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الليبية “وال”، أنّ ظروف المعبر تتغير باستمرار، مطالبة إيّاهم بتوخي الحذر والابتعاد عن مناطق التوتر عند السفر عبر الطرق البرية بين المدن.

وأشارت السفارة الليبية إلى احتمالية إغلاق الطرق الرئيسية أو الفرعية فجأة، أو انهيار الجسور بين المدن جراء العمليات العسكرية التي تشهدها أوكرانيا.