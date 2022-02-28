“نورلاند” يشدد على استقلال المؤسسات السيادية

شدد سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، على أهمية استقلال المؤسسات السيادية ودفع الرواتب والنفقات الأساسية بانتظام لصالح الشعب الليبي.

وأشاد نورلاند في لقاء جمعه مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الإثنين بالعاصمة التونسية، بالتزام الأخير بإكمال إعادة توحيد البنك المركزي، وتبنيه موقفاً موحداً خلال مثل هذا الوقت المحوري، وفق تغريدة لنورلاند.

وأعرب نورلاند عن تأييده لخطط زيارة الكبير للولايات المتحدة أوائل مارس المقبل، “لإجراء مشاورات مهمة وفي الوقت المناسب مع كبار المسؤولين الأمريكيين”.

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