عيسى: نقل السفارة الليبية بأوكرانيا إلى مدينة لفيف نتيجة العمليات العسكرية

أعلن القائم بأعمال السفارة الليبية في أوكرانيا عادل عيسى، نقل السفارة الليبية من العاصمة الأوكرانية كييف، مؤقتا، للعمل بمدينة لفيف، القريبة من الحدود البولندية بسبب العمليات العسكرية.

وقال عيسى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ”المقيمين، نتيجة للعمليات العسكرية، وتدهور الأوضاع بالعاصمة كييف، انتقلت السفارة الليبية مؤقتا للعمل بمدينة لفيف، القريبة من الحدود البولندية، على غرار السفارات العربية والأجنبية المعتمدة الأخرى”

وأكد أن تلك الخطوة تأتي لسهولة تقديم أفضل الخدمات القنصلية والتسهيلات اللازمة لليبيين، إلى حين تستقر الأوضاع.

وتابع: ”اتخذنا هذه الخطوة مع بقائي بالسفارة في كييف إلى حين مغادرة آخر عائلة أو مواطن ليبي من العاصمة”.