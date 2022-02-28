استئصال ورم في الثدي لسيدة لأول مرة بمركز سرت لعلاج الأورام

شهدت غرف عمليات مركز سرت لعلاج الأورام، اليوم الإثنين، عمليات جراحية دقيقة، منها عملية كبرى تجرى أول مرة بالمركز تمثلت في استئصال ورم في الثدي لسيدة أربعينية تعد الأولى من نوعها بالمنطقة.

وأفاد قسم الإعلام بمركز سرت لعلاج الأورام «بوابة الوسط» بأن العملية الجراحية استغرقت ساعتين وكللت بالنجاح، وأجراها فريق طبي ضم كلًّا من استشاري الجراحة العامة والمناظير الدكتور خالد غريب، وأخصائيي الجراحة العامة وجراحة الأورام الدكتور خليفة السيوي والدكتورة عائشة امبارك.

كما شهدت غرفة العمليات بالمركز إجراء ست عمليات مناظير وخمس عمليات مسالك بولية وعمليات جراحة.

ويشهد مركز سرت لعلاج الأورام، هذه الفترة، تطورات كبيرة في إجراء العمليات التي كانت تكلف المرضى الوقت والجهد وصرف الأموال، بعدما وفرت إدارة المركز بعض الإمكانات الطبية اللازمة لتقديم الخدمات للمرضى.