السفير الأمريكي: اتفقتُ مع «الكبير» على أهمية استقلال المؤسسات السيادية ودفع الرواتب والنفقات

التقى السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، اليوم الإثنين، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في تونس.

وقالت السفارة الأمريكية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” ناقش السفير نورلاند في 28 فبراير من تونس التقدم المحرز في إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورحب بالتزام المحافظ بإكمال إعادة توحيد البنك”.

وأضاف البيان:” أشاد السفير نورلاند بالمحافظ الصديق الكبير لتبنيه موقفا موحدا خلال مثل هذا الوقت المحوري، وقال إنه يؤيد خطط المحافظ لزيارة الولايات المتحدة في أوائل مارس لإجراء مشاورات مهمة وفي الوقت المناسب مع كبار المسؤولين الأمريكيين”.

وتابع البيان:” اتفقا على أهمية استقلال المؤسسات السيادية ودفع الرواتب والنفقات الأساسية بانتظام لصالح الشعب الليبي”.

وعقد الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، وعلي سالم الحبري، نائب المحافظ، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة التسييرية لمشروع إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وبحسب بيان مصرف ليبيا المركزي، فإن ذلك جاء بحضور مكتب إدارة المشروع المتكون من مدراء المشروع وخبراء من شركة ديلويت Deloitte للخدمات المهنية الرائدة.

وتم خلال الاجتماع، متابعة التقدم في إجراءات عملية إعادة التوحيد، وفقا للبيان الصادر عن مصرف ليبيا المركزي.