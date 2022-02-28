السفارة الليبية بكييف تنتقل مؤقتاً للعمل بمدينة لفيف المجاورة لبولندا

أعلنت السفارة الليبية بأوكرانيا نقل مقر السفارة مؤقتاً من العاصمة كييف إلى مدينة لفيف المحاذية للحدود البولندية، على غرار السفارات العربية والأجنبية المعتمدة الأخرى.

وعزى سفير ليبيا لدى أوكرانيا عادل عيسى الإجراء لتدهور الأوضاع الأمنية في العاصمة كييف، بالإضافة لتسهيل تقديم الخدمات القنصلية للرعايا الليبيين، الذين يتم ترحيلهم على دفعات نحو دولة سلوفاكيا المجاورة، مؤكداً في الوقت نفسه استمراره في العمل من كييف حتى مغادرة آخر عائلة أو مواطن ليبي من العاصمة، وفق إدراج له على حسابه في الفيس بوك.

يُذكر أن السفارة رحّلت اليوم الاثنين عدداً من الرعايا الليبيين العالقين بفندق “ألكسندرية” إلى دولة سلوفاكيا، وسط اشتداد المعارك في محيط العاصمة الأوكرانية.

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