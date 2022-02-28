السويحلي: حكومة الدبيبة مستمرة حتى يونيو لإجراء الانتخابات البرلمانية

قلل بشير السويحلي نجل رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق عبد الرحمن السويحلي، من أهمية جلسة مجلس النواب المخصصة لمنح الثقة لحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا.

وقال السويحلي الصغير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” للمرة الألف بعد المليون، لن يتغير أي شي على أرض الواقع، بغض النظر عن نتيجة ما كان سيحدث اليوم أو الغد أو حتى يوم الجمعة”.

وأضاف:” حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في مهامها حتى شهر 6 المقبل عندما تجرى الانتخابات البرلمانية وانتهى الأمر”.

وتابع السويحلي:” أنصحكم بمشاهدة ما يحدث في أوكرانيا فهو أكثر أهمية”.