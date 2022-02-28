المندوب الليبي في الجامعة العربية يعلق على تطورات الحرب في أوكرانيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 February, 2022

دعا المندوب الليبي في الجامعة العربية، عبد المطلب ثابت، إلى وقف العمليات العسكرية وتغليب لغة الحوار في أوكرانيا، من أجل الوصول إلى حل عادل وشامل يحقق مصالح الجميع.

وقال المندوب الليبي في كلمة له الاثنين إن بلاده عانت من ويلات الصراع والحروب، وعلى هذا الأساس تدرك “أهمية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، الداعي إلى احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض اللجوء إلى الحرب كوسيلة لحل النزاعات الدولية”.

كما طالب ثابت في الكلمة التي نقلتها الجامعة في بيان لها، روسيا وأوكرانيا، للالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب.