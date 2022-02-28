رصدت إسرافا.. «الكهرباء» تدعو أصحاب المحال التجارية لتقليل الاستهلاك

دعت الشركة العامة للكهرباء أصحاب المحال التجارية للتقليل من استخدام الإضاءة والاكتفاء بما تحتاجه وقفل الإضاءة أثناء إغلاق المحل سواء كان بالفترة الليلية أو الفترة الصباحية، من أجل المساهمة في التقليل استهلاك الكهرباء.

وقالت الشركة، في بيان الاثنين، إنها لاحظت من خلال جولتها ترك العديد من المشتركين الكاشفات والمصابيح تعمل في المحال ومعارض السيارات والأسواق خلال النهار، وفي ساعات متأخرة من الليل.

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وأشارت إلى أن هذا الأمر يؤدي لهدر الكهرباء، وزيادة فترة طرح الأحمال، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الفاتورة، ونبهت المشتركين إلى أن 30% من قيمة فاتورتهم تدفع عن الإنارة فقط.

صورة نشرتها شركة الكهرباء خلال جولة تفقدية للمحال التجارية (فيسبوك)

صورة نشرتها شركة الكهرباء خلال جولة تفقدية للمحال التجارية (فيسبوك)

صورة نشرتها شركة الكهرباء خلال جولة تفقدية للمحال التجارية (فيسبوك)

صورة نشرتها شركة الكهرباء خلال جولة تفقدية للمحال التجارية (فيسبوك)