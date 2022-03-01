مندوب ليبيا بالجامعة العربية: لابد من تغليب لغة الحوار ووقف الأعمال الحربية في أوكرانيا

طالب مندوب ليبيا الدائم لدي جامعة الدول العربية، السفير عبد المطلب ثابت، بضرورة تغليب لغة الحوار في أوكرانيا ووقف الأعمال الحربية، والعودة الفورية لطاولة المفاوضات، لإيجاد حل عادل وشامل يحقق مصالح الجميع ويبدد مخاوفهم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ثابت، أمام مجلس جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، الذي عقد اجتماعا على مستوي المندوبين الدائمين، وذلك بطلب من جمهورية مصر العربية، لبحث آخر التطورات الأزمة الجارية في أوكرانيا.

وتم خلال الجلسة، التى كانت برئاسة دولة الكويت، استعراض تطورات المواقف، وآثاره علي السلم والأمن الدوليين، فضلا عن أثره المباشر علي الدول العربية.

وبحسب بيان المندوبية الليبية لدى جامعة الدول العربية، الإثنين، فإن مندوب ليبيا الدائم لدي جامعة الدول العربية، قال خلال كلمته، إن دولة ليبيا، قد عانت من ويلات الصراع والحروب، على فترات مختلفة خلال تاريخها السياسي الطويل، فإنها تستشعر أهمية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، الداعي إلى احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض اللجوء إلى الحرب كوسيلة لحل النزاعات الدولية.

ودعا السفير عبدالمطلب ثابت كافة أعضاء المجتمع الدولي، إلى مراعاة الخصوصية السياسية والجغرافية لهذه المنطقة، وعدم محاولة استغلال ظروفها الحالية، لتحقيق أية مكاسب سياسية أو عسكرية، على حساب أمن واستقرار دول المنطقة.

وجدد ثابت، دعوته لطرفي النزاع، للالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب.