النيابة العامة تكشف واقعة اختلاس ترتبط بصيانة مستشفى ابن سينا

كشف مكتب النائب العام، مساء الإثنين، عن واقعة تزوير واختلاس 17 مليون دينار من أموال الدولة، ترتبط بعقد تنفيذ صيانة لمستشفى ابن سينا في مدينة سرت.

وأفاد بيان نشرته صفحة المكتب على «فيسبوك»، بأن النائب العام طلب مباشرة إجراءات التحقيق في واقعة حصول ملاك شركة «المرسال» لاستيراد مواد البناء على نفع مادي غير مشروع.

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وأضاف البيان أن النيابة العامة استظهرت من واقع فحص وثائق المشروع، التعاقد مع شركة «ماكيبير ونورس» للإنشاء والتطوير على تنفيذ أعمال صيانة وتطوير مستشفى ابن سينا التعليمي في مدينة سرت، وجرى دفع نفقات المشروع البالغة 127 مليون دينار.

وتابع البيان «نتيجة لتعثر الأعمال؛ عمدت مديرة شركة (المرسال) إلى تزوير سند يخولها سحب المقابل المالي للعقد نيابة عن أداة التنفيذ المتعاقد معها، فاكتسبت مبلغ مالي قدره 17 مليون دينار، شرعت في تحويله إلى الخارج».

وأمرت النيابة العامة، وفق نتائج التحقيق، بحبس شقيق المتهمة حبسًا احتياطيًا عقب إثبات تدخله في ارتكاب الجريمة، وباشرت إجراءات ملاحقة المتهمة الغائبة عن الإجراءات في الخارج.