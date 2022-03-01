«تجمع قادة ثوار ليبيا» يدعو الدبيبة لعدم تسليم السلطة إلى باشاغا

تمسك ما يعرف بـ”تجمع قادة ثوار ليبيا” باستمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ورفض الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا.

وأعلن تجمُّع قادة ثوار ليبيا، في بيان له، دعمه لحكومة الدبيبة، ويدعوها لعدم التسليم لباشاغا ويُهدد باستخدام السلاح.

وقال البيان:” ندعو حكومة الوحدة إلى طرد سفيري مصر والإمارات، وإغلاق السفارتين”، على حد زعمه.

وأضاف البيان:” نحذر البعثة الأممية من التدخل السافر والمستفز في شؤون بلادنا ونذكرها بأنَّ حكومة الوحدة هي نِتاج مؤتمر جنيف الذي نفذته وأشرفت عليه”.

ودعا البيان، مجلسي النواب والدولة إلى إنهاء ما وصفه بـ”المهازل” وحلِّ المجلسين فورا.

وتابع البيان:” نشجع حكومة الوحدة وندعمها في إجراء الانتخابات في يونيو المقبل بشرط أن تكون انتخابات برلمانية، ثم انتخابات رئاسية بعد الاستفتاء على الدستور”.

واستطرد البيان:” نؤكد أن أيدينا على الزناد، وإنَّنا على أهبة الاستعداد للدفاع عن ثورتنا، وصون دماء شهدائنا الأبرار”، على حد تعبير البيان.