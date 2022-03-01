بعد الاستيلاء على 17 مليون دينار.. ملاحقة مديرة “المرسال” قضائيا وحبس شقيقها

أعلن مكتب النائب العام، ملاحقة مديرة شركة المرسال لاستيراد مواد البناء قضائيا نظرا لوجودها خارج ليبيا، وكذلك حبس شقيق المتهمة حبساً احتياطيا، لارتكابهما وقائع تزوير مستندات حصلوا خلالها على 17 مليون دينار وقاموا بتهريبها خارج البلاد.

وقال مكتب النائب العام في بيان:” إجراءً لتعليمات المستشار النائب العام التي طلب من خلالها مباشرة إجراءات التحقيق في واقعة حصول ملاك شركة المرسال لاستيراد مواد البناء على نفع مادي غير مشروع ، تولى وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام مباشرة إجراءات التحقيق في ظروف وملابسات الواقعة؛ فاستظهرت النيابة العامة من واقع فحص وثائق المشروع، أن الجهة المتعاقدة مع شركة ماكيبير ونورس للإنشاء والتطوير على تنفيذ أعمال صيانة وتطوير مستشفى ابن سينا التعليمي في مدينة سرت؛ أدركت إذن جهة الإدارة بالتعاقد ودفع نفقات المشروع البالغة مائة وسبعة وعشرين مليون دينار”.

وأضاف البيان:” نتيجة لتعثر الأعمال؛ عمدت مديرة شركة المرسال إلى تزوير سند يخولها سحب المقابل المالي للعقد نيابة عن أداة التنفيذ المتعاقد معها ؛ فاكتسبت مبلغ مالي قدره سبعة عشر مليون دينار ، شرعت في تحويله إلى الخارج ، وترتيبا على نتائج التحقيق أمرت النيابة العامة بحبس شقيق المتهمة حبساً احتياطيا عقب إثبات تدخله في ارتكاب الجريمة؛ وباشرت إجراءات ملاحقة المتهمة الغائبة عن الإجراءات في الخارج”.