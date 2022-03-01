وصول جراح مصري لإجراء عمليات جراحية بطب عيون الأطفال في طرابلس

ليبيا – كشفت وزارة الصحة بحكومة تصريف الأعمال عن استضافة الطبيب الزائر أبراهيم العدوي استشاري أمراض وجراحة العيون للأطفال في جامعة المنصورة.

بيان صحفي صادر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن أن الطبيب المصري سيعمل على إجراء جراحات طب عيون الأطفال المتقدمة بمستشفى العيون في العاصمة طرابلس تنفيذا لبرنامج الطبيب الزائر الذي أطلقته صحة تصريف الأعمال خلال العام الماضي.

وأضاف البيان إن الهدف من البرنامج هو توفير العلاج الملائم داخل الأراضي الليبية وتبادل الخبرات بين الأطباء الليبيين ونظرائهم من الزوار ناقلا عن مديرة مستشفى العيون رانيا الخوجة تأكيدها إن هذا سيسهم في رفع كفاءة العناصر الوطنية في كافة المجالات.

وبحسب البيان تم تشكيل لجنة وطنية من قبل الوزارة في أغسطس من العام 2021

برئاسة الخوجة تتولى إعداد الخطط والبرامج الخاصة بعلاج وجراحة العيون وتوطين العلاج بالداخل عبر الاستعانة بأطباء زوار لإجراء العمليات الجراحية الكبرى داخل ليبيا.

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