ضبط تاجر مخدرات في زليتن

ضبط أفراد قسم البحث الجنائي زليتن شخصا يروج للمواد المخدرة داخل المدينة.

ووردت معلومات إلى القسم بنشاط المتهم، الذي يتنقل باستخدام إحدى السيارات، حيث جرى إعداد كمين له وإيقافه، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وعُثر بحوزته على أربعة أشرطة من الأقراص المخدرة نوع «ترامادول»، وذلك لغرض بيعها، واعترف بترويجه لها وتعاطيها، إضافة إلى حيازته 3500 قرص من المخدر نفسه داخل السيارة.

وأخطر رجال الأمن، النيابة العامة، التي باشرت التحقيق بالواقعة، واتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله.