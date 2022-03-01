تشكيل فريق عمل مشترك لتطبيق برنامج دعم وتمكين الأسر المنتجة وذوي الإعاقة

ليبيا – التقى وزيرا الاقتصاد والتجارة والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال محمد الحويج ووفاء الكيلاني وفقا لبيانين صحفيين صادرين عن الوزارتين.

البيانان اللذان تابعتهما صحيفة المرصد أشارا إلى أن اللقاء الذي احتضنه مقر وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال شهد بحث آلية إعداد وإطلاق برنامج دعم وتمكين الأسر المنتجة وذوي الإعاقة وتنفيذ الترتيبات اللازمة لإنشاء المراكز المعنية بذلك في العاصمة طرابلس ومدينتي بنغازي وسبها.

وأضاف البيانان إن هذه المراكز ستكون خلال المرحلة الأولى بهدف تنظيم الأنشطة التجارية غير المرخصة وتوفير الدعم اللازم للمشروعات الصغرى والمتناهية الصغر وإعداد برامج تأهيل وتدريب تستهدف أصحاب الأفكار الريادية فيما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك.

وتابع البيانان إن فريق العمل سيتألف من الجهات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة ذات العلاقة لتتولى حصر الأنشطة الاقتصادية والتجارية غير المسجلة ومنح تراخيص عمل وفق نتائج الحصر وتطوير البنية التحتية بهدف دعم التسويق الإلكتروني.

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