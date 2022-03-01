تفجير قذائف من مخلفات الحرب في أجدابيا

أعلنت منطقة الخليج العسكرية تفجير قذائف غير صالحة للاستخدام في أجدابيا، وهي من مخلفات الحرب التي عُثر عليها بالمدينة والمناطق المجاورة لها.

وقال المكتب الإعلامي للمنطقة، في بيان الثلاثاء، عبر صفحته في موقع «فيسبوك» إن مفرزة الهندسة العسكرية التابعة للمنطقة تولت مهمة التخلص من تلك القذائف.

وأضافت المنطقة العسكرية، أن هذا الإجراء يأتي من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، وتنظيف المدينة والمناطق المجاورة لها من مخلفات الحرب.

وأشادت بمجهودات مفرزة الهندسة وشعبة العمليات والتدريب في عملية التخلص من مخلفات الحرب.