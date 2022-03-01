تدارس سبل المضي قدما في تنفيذ مشروع الـ2000 مشروع صناعي في ليبيا

ليبيا – عقدت لجنة الـ2000 مشروع صناعي في كافة مناطق ليبيا الاجتماع الـ3 لها في مقر وزارة الصناعة والمعادن بحكومة تصريف الأعمال في العاصمة طرابلس.

بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد أكد أن الاجتماع ناقش المقترحات السابقة الخاصة بعرض ألفي مشروع للصناعات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر وما سيتم إتخاذه من إجراءات ووضع برنامج يضمن الاستفادة من جدواها الاقتصادية وتوزيعها بشكل عادل بين المناطق.

وأضاف البيان إن المشروع يأتي ضمن برنامج خطة عودة الحياة الذي أطلقه رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ويهدف إلى المساهمة في خلق تنمية مكانية تشمل كافة ربوع ليبيا وتعمل على خلق فرص عمل للشباب وتوفير احتياجات السوق المحلي من مختلف السلع والمنتجات.

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