شوبار: سعي مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة جديدة مجرد  “شطحة برلمانية”

أكد المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية محمد شوبار، أن “تصريحات النائب إبراهيم الدرسي عن تقاسم المناصب تعبر بشكل صريح عن الآلية التي يتخذ بها مجلس النواب قراراته”.

وقال «شوبار»، في تصريح صحفي، إن “سعي مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة جديدة ما هو إلا شطحة من شطحات البرلمان التي لن تجد أي تجاوب أو اعتراف دولي، والحكومة ستكون موازية شبيهة بحكومة الثني”.

وأردف أن “المناصب قُسمت بمنزل عقيلة صالح، حسب تصريحات الدرسي، وهذا ما عهدناه من مجلس النواب الذي أثبت فشله خلال المراحل الانتقالية السابقة”.

وتابع؛ «شوبار»، أن “ما يقوم به البرلمان هو تنفيذ لأجندة روسية تهدف إلى العودة للمربع الأول من الانقسام السياسي وتأجيج حالة الصراع من جديد”.

ولفت إلى أن “هناك مؤشرات في رغبة روسيا في السيطرة على ليبيا وهذا ما لن يسمح به المجتمع الدولي”.

وأوضح «شوبار»، أن “الخارطة السياسية التي أقرها ملتقى الحوار مبنية على التوافق وهذا ما لم يحدث حتى اللحظة”، مردفًا أن “هذه هي الخارطة الوحيدة التي يدعمها المجتمع الدولي وكل ما تقوم به القيادات السياسية اليوم هو انحراف صريح”.