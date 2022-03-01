بويصير: تعليم حيواناتي الأليفة أجدى من تنبيه وتوعية الناس

رأى محمد بويصير محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي والمقيم في ولاية تكساس الأمريكية، أن تعليم حيواناته الأليفة أجدى من تنبيه وتوعية الناس، على حد وصفه.

وقال بويصير في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “عندما نبهت لحرب قادمة في أوكرانيا؛ خرج العباقرة يسخرون من هذا الكلام، ويقولون لن يحدث، ومنذ أن اندلعت الحرب أنبه لإمكانية توسعها، وخرج العباقرة من جديد باستحالة هذا، والآن صرنا نسمعه من كل عواصم العالم”، بحسب قوله.

وأضاف “هذا الامر يدفعني للإحباط الحقيقة. فقد يكون تعليم الحيوانات الأليفة التي أملكها في البيت؛ اللغة الفرنسية أجدى من محاولة تنبيه وتوعية ناس لا تحاول أن تعرف بل تعتقد أنها من خلال «ثقافة المقاهى والمرابيع» عرفت كل شيء. طبعا مع اعتذاري للأصدقاء الأعزاء”، وفقا لزعمه.

وتابع “لكن السياسة ليست عمل من ليس له مهنة، والمعرفة السياسية تحتاج إلى معرفة أفقية تجتاز الاستماع إلى الأخبار إلى علوم أخرى كالتاريخ والجغرافيا وعلم الاجتماع والاقتصاد والاستراتيجيات أيضا”.