إنسحاب مقاتلي “فاغنر” من ليبيا يزيد من صعوبة إيجاد حل الأزمة

إخلاء مقاتلي شركة “فاغنر” الروسية الخاصة لمواقعهم في مدينة ال “سوكنة” ومن الطريق الرابط بين مدينتي “ودان” و”سرت” بإتجاه منطقة “الجفرة”، أثار حفيظة العديد من المراقبين والمهتمين بالشأن الليبي الذين اعتبروا أن تنفيذ الإنسحاب بهذه الطريقة و في هذا التوقيت الحرج ربما يكون له ما بعده في الترتيبات الأمنية والعسكرية المتعلقة بهذا البلد الإفريقي، وسوف يؤثر لا محالة على الأوضاع هناك، خاصةً وأن قوات “فاغنر” في الآونة الأخيرة كانت بمثابة الضامن الوحيد لعدم دخول الأطراف السياسية المتنازعة التي يملك كل منها داعمين عسكريين ومليشيات خاصة، في الاشتباك و الدخول في حرب الكل ضد الكل الأمر الذي يعني العودة إلى مربع الحرب الأهلية من جديد.

وفي ذات الاثناء فإن الأنباء عن الانسحاب جعلت تركيا تعزز من تواجد عناصرها المسلحة في ليبيا، فقد نشرت الكثير من منصات التواصل الإجتماعي بعض الفديوهات التي أظهرت قدوم التعزيزات العسكرية التركية إلى العاصمة طرابلس دعماً لرئيس الحكومة “عبد الحميد الدبيبة”.

و خلال السنوات الثلاث الماضية لعبت قوات فاغنر دوراً محوريا في حفظ الأمن و خلق التوازنات بين الفرقاء اللبيين وكذلك في تأمين حقول النفط، ولكل هذه الأسباب مجتمعة فقد اكتسب تواجد قوات “فاغنر” أهمية نوعية بالمنطقة، وعدّد الخبراء فوائد تواجد قوات فاغنر في ليبيا منذ نهاية عام 2018، في جملة من النقاط لعل أهمها هو المساهمة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي و خلاياه النائمة داخل الأراضي الليبية، حيث أتاح تأمين الوضع الأمني في ليبيا إمكانية ضخ وإنتاج النفط من جديد مما سمح بتطوير الاقتصاد الليبي الأمر الذي لا يعود بالنفع على المشير خليفة حفتر فحسب وإنما انعكست آثاره على جميع ألوان الطيف السياسي في البلاد.

وكذلك من مهام قوات فاغنر في ليبيا تقديم التدريبات العسكرية لقوات خليفة حفتر والقيام بعمليات الاستطلاع والتقصي، مما ساهم بشكل كبير في تسريع سيطرة خليفة حفتر على مساحات ومناطق واسعة. إذ قامت قوات فاغنر ببناء خط دفاعي بين سرت والجفرة من أجل تأمين نجاح الهدنة في ليبيا.

وأيضاً كانت من بين مهام قوات فاغنر حراسة وحماية حياة كبار القادة من النافذين في هيئة أركان الجيش الوطني الليبي.

وبعيداً عن الدور الذي لعبته قوات فاغنر في ليبيا فهي تمتلك سجل لا بأس به في محاربة الإرهاب الدولي في بعض الدول الآسيوية والأفريقية، وينسب الخبراء الفضل في بقاء سورية موحدة حتى الآن إلى قوات فاغنر التي حاربت داعش في مناطق متفرقة داخل التراب السوري، ولعل أغلبنا يتذكر المعارك التي دارت في محافظتي دير الزور وحمص الشرقية في صيف 2017، وكذلك فقد حررت فاغنر الكثير من بلدات الريف السوري من وطأة إرهاب تنظيم داعش وقصة محاربة قوات فاغنر للإرهاب الدولي في سوريا بدأت في مطلع عام 2015م حينما شاركت القوات الروسية في تنفيذ بعض العمليات العسكرية محدودة النطاق، اقتصرت على محاربة تنظيم داعش في جبال محافظة اللاذقية بجانب مهام تأمين وحماية قاعدة حميميم من هجمات المجموعات الإرهابية المختلفة آنذاك، وبعد فترة قصيرة زادت فاغنر من نطاق عملياتها وبدأت المشاركة الفعلية في المعارك الاقتحامية الكبيرة، وقد لجأت لهذا الخيار بعد أن عجزت القوات الحكومية السورية في تحقيق أي تقدم يذكر ضد الإرهابيين الذين سيطروا على بلدتي حويسيس وعقيربات، واستمرت نضالات الجيش السوري بغية تحرير هاتين البلدتين لفترة تجاوزت نصف العام دون نجاح يذكر ولكن بعد الإستعانة بالحلفاء الروس من شركة فاغنر تحققت عملية التحرير في وقت وجيز، وتكرر ذات الأمر في عملية تحرير مدينة تدمر حيث إعتمد الجيش السوري هذه المرة على قوات فاغنر كقوة أساسية في تنفيذ الهجوم حتى تحررت المدينة في مارس 2016م، وقد حررتها فاغنر مرة ثانية في مارس 2017م، لأن تنظيم داعش استولى على مدينة تدمر مجدداً بعد عملية التحرير الأولى.

واستمر مسلسل تحرير المدن السورية الخاضعة تحت سيطرة داعش على أيدي قوات فاغنر، فقد مهدت الطريق لقوات الجيش السوري لاستعادة مدينة دير الزور، بعد معارك ضارية اخترقت من خلالها قوات فاغنر الخطوط الدفاعية لداعش وكسرت شوكتهم وكبدتهم خسائر في الأرواح والمعدات. ومضيفا إلى ذلك فقد عملت فاغنر على تأمين الأمن العام في محافظة دير الزور حتى نهاية عام 2019م وخلال تواجدها في المحافظة قاتلت فاغنر ضد الخلايا داعش النائمة، ولم تقوى شوكة داعش وتعود لممارسة نشاطها الإرهابي إلا بعد إنسحاب مقاتلي فاغنر من كامل التراب السوري في مطلع عام 2020م. ونتج عن إنسحاب فاغنر من سوريا اختلال الوضع الأمني ولعل هجوم داعش الأخير على سجن الصناعة في مدينة الحسكة في يناير 2022م، هو خير دليل.

وقد وصل نشاط قوات فاغنر إلى أفريقيا عبر بوابة جمهورية إفريقيا الوسطى بعد أن دعاهم رئيس البلاد فوستان آرشانج تواديرا حتى يوفروا الأمن له ولاعضاء حكومته وقد توّلت فاغنر مهام الحراسة الخاصة بالرئيس بجانب محاربة المتطرفين من الإسلاميين الذين كانوا يخططون للاستيلاء على السلطة في أفريقيا الوسطى وكاد أن يتحقق لهم ما أرادوا لولا وصول قوات فاغنر في الوقت المناسب وإنقاذ البلاد من الغرق في إتون الإرهاب.

وفي الآونة الأخيرة تمت دعوة فاغنر من قبل سلطات جمهورية مالي بهدف محاربة المجموعات الإرهابية المتواجدة في مالي وفي الدول المجاورة، والسلطات المالية لجأت إلى هذا الحل بعد أن أيقنت من فشل عملية “برخان” التي أطلقتها القوات الفرنسية منذ مده ولكنها لم تفلح في تخليص السكان المحليين من خطر الإرهاب. ووفقا لبعض المصادر قامت فاغنر بالمشاركة في المعارك الحقيقية على الأرض ضد المتطرفين في مالي وتعمل ذلك بشكل ناجح، وكذلك تشارك في حماية حياة اعضاء حكومة مالي.

لكل ما تقدم نتبين بأن وجود قوات فاغنر يعتبر ذو أهمية استراتيجية في المناطق التي يعبث فيها الإرهاب الدولي وتشهد اضطرابات أمنية وسياسية كبيرة، ويستفيد القادة و الزعماء الذين يستخدمون هذه القوات من دعمها ومزاياها في حسم الصراعات السياسية والمسلحة، لهذا فقد أبدى بعض الخبراء مخاوفهم من إنسحاب قوات فاغنر المفاجئ من ليبيا، فهناك من نفى بأن يكون هذا الانسحاب جاء نتاج قرار نهائي وإنما يحتمل أن يكون خطوة قام بها أحد الأطراف المتنازعة للمناورة وليس إلا، وإن هذه القوات حتماً سوف تلعب دورا ما في تشكيل المشهد السياسي في ليبيا في مقتبل الأيام، فقد برهنت التجارب في سوريا و أفريقيا الوسطى و مالي بأن قوات فاغنر تجيد العمل تحت أحلك الظروف الأمنية و أثناء الأزمات السياسية و النكبات التي تمر بها مختلف البلدان، و قد نجحت في الحفاظ على السلطة و أنقذت الحكام من السقوط و ما يترتب علي ذلك من انجرار البلاد إلى مستنقعات الفوضى و مخاطر الحرب الأهلية.