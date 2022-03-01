الفرجاني: بوتين لا يثق في ضباطه ويخشى من الاغتيال

نشرت سميرة الفرجاني وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة «الإنقاذ» المنبثقة عن انقلاب «فجر ليبيا»، صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو يجلس على طاولة اجتماعات كبيرة جدا، معتبرة أن تلك الصورة دليل على “خوفه من التعرض للاغتيال”.

وقالت «الفرجاني» في منشور عبر حسابها على فيسبوك، إن “هذه الصورة تقول الكثير والكثير؛ وأهم شئ تقوله أن بوتين لا يثق في ضباطه ويخشى على نفسه من الاغتيال”.

وتابعت؛ “والظاهر أن ضباط الجيش الروسي لا يريدون الحرب وأنهم مرغمين عليها، وإلا لما جلس بعيدا عنهم بأمتار”.

وأشارت «الفرجاني» إلى أنه من “المعروف أن الحروب تزيد اللُحمة بين الرئيس وضباطه عندما يكونون على حق، أما في هذه الصورة واضح أن هناك عدم اتفاق بل وعدم ثقة”، مضيفة؛ ” اللهم عجل بنهايتك أيها الدب الروسي لترتاح منك بلادنا أيها المحتل الآثم”.