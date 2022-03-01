مجلس النواب يبحث اليوم منح الثقة لحكومة باشاغا

يعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسة لبحث منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا والتي ستكون بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وقال المكتب الإعلامي لـ باشاغا إن رئيس الوزراء المكلف أمس الاثنين بصدد إجراء بعض التعديلات على التشكيلة الوزارية لتعرض على مجلس النواب اليوم الثلاثاء لنيل الثقة.

يأتي بلاغ المكتب الإعلامي لباشاغا بعد أن تم نشر القائمة المبدئية للتشكيلة الوزارية التي ضمت عددا من الأسماء التي كان مقترحا أن تمثل الحكومة المرتقبة، لكن الساعات الأخيرة حملت معها بعض التغييرات قبل عرض الحكومة على مجلس النواب.