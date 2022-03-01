الكبير يزور أميركا خلال مارس الجاري

يخطط محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، لزيارة الولايات المتحدة خلال شهر مارس الجاري، حيث سيناقش مع المسؤولين في واشنطن ما تحقق في أولويات الإصلاح الاقتصادي في ليبيا.

وأعرب المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، عن تأييده لتلك الزيارة التي ستشهد «مشاورات مهمة» مع «كبار» المسؤولين الأميركيين، حسب تغريدة على حسابه في موقع «تويتر»، أمس الإثنين.

واتفق الكبير ونورلاند، خلال لقاء في تونس أمس، «على أهمية استقلال المؤسسات السيادية ودفع الرواتب والنفقات الأساسية بانتظام لصالح الشعب الليبي».

– نورلاند والكبير يتفقان على أهمية استقلال المؤسسات السيادية ودفع الرواتب والنفقات بانتظام لصالح الليبيين

– السفارة الأميركية تعلن تفاصيل لقاء الكبير مع ماير ونورلاند

– «الكبير» يستعرض الوضع المالي وتوحيد «المركزي» مع مسؤولين أميركيين

– الصديق الكبير يناقش مع وفد أميركي الوضع الاقتصادي والمالي في ليبيا

وناقش الطرفان التقدم المحرز في ملف إعادة توحيد المصرف المركزي؛ إذ رحب نورلاند «بالتزام المحافظ بإكمال إعادة توحيد البنك»، كما أشاد بتبنيه «موقفًا موحدًا» خلال مثل هذا الوقت المحوري.

ويعد الاجتماع الثاني بين الكبير ونورلاند خلال أقل من أسبوعين، حيث كان اللقاء السابق في 21 فبراير، بحضور نائب مساعد وزير الخزانة الأميركي إريك ماير.