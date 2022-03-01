أخبار ليبيا 24 – متابعات – نفى المجلس الأعلى للدولة، أن يكون رئيسه خالد المشري قد التقى بلقاسم حفتر. نجل القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر في تركيا.

ونقلت وكالة ”نوفا“ الإيطالية للأنباء عن المجلس قوله إنّ ”هذا الخبر غير صحيح“.

مجلس الدولة ينفي اجتماع المشري مع نجل حفتر في أنقرة

فتح قنوات اتصال

وكانت وكالة نوفا الإيطالية ذكرت، في وقت سابق أمس الإثنين، أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري. عقد لقاء مع نجل المشير خليفة حفتر في العاصمة التركية أنقرة.

ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن المشري سعى من خلال اللقاء مع نجل حفتر إلى فتح قنوات اتصال مع الحكومة الجديدة. التي يرأسها فتحي باشاغا، دون التوصل إلى تفاهم، وفق قولها.

باشاغا يرفض التواصل مع المشري

وأشارت الوكالة إلى أنّ اللقاء الذي جمع الطرفين جاء بعد رفض رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا. التواصل مع خالد المشري لعدم وجود ضمانات حقيقية“، بحسب تعبيرها.

وأوضحت الوكالة الإيطالية أن ”باشاغا يعتبر المشري شخصا مقربا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة“. مشيرة إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة أصبح متأكدا أن حكومة الدبيبة باتت على وشك الانهيار“.

قوانين انتخابية توافقية

وفي وقت سابق الإثنين، دعا المشري إلى إجراء انتخابات في مدة زمنية محددة وسريعة. استنادا إلى قاعدة دستورية متفق عليها وقوانين انتخابية توافقية.

واستبق المشري جلسة البرلمان للنظر في حكومة فتحي باشاغا بالقول. في تغريدة نشرها عبر حسابه على ”تويتر“: ”رؤيتنا هي اعتماد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية توافقية. والذهاب إلى الانتخابات في مدة زمنية محددة وسريعة“.

رؤيتنا هي اعتماد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية توافقية، والذهاب إلى الانتخابات في مدة زمنية محددة وسريعة.

2/2 — خالد المشري (@KhaledMeshri) February 28, 2022

وفي تعليقه على حكومة فتحي باشاغا. قال رئيس المجلس الأعلى للدولة إنّ ”مشروع الحكومة المقترحة هو بمثابة إدخال للمعتدين على العاصمة من النافذة بعد فشلهم في دخولها بالقوة. وأتمنى على أخي وصديقي فتحي باشاغا، الذي كان له الدور الأبرز في الدفاع عن العاصمة، الانتباه لهذا الأمر جيداً“، بحسب تعبيره.

إن مشروع الحكومة المقترحة هو بمثابة إدخال للمعتدين على العاصمة من النافذة بعد فشلهم في دخولها بالقوة. وأتمنى على أخي وصديقي فتحي باشاغا، الذي كان له الدور الأبرز في الدفاع عن العاصمة الانتباه لهذا الأمر جيداً.

2/1 — خالد المشري (@KhaledMeshri) February 28, 2022

وكان المشري قد نفى قبل أيام التوصل إلى اتفاق مع مجلس النواب، بالتصويت على تغيير السلطة التنفيذية بالشكل. الذي جرى يوم 10 فبراير الجاري .