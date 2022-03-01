الأبلق: عقيلة يريد استغلال حالة الهرج والمرج لتمرير منح الثقة للحكومة

رأى عضو مجلس النواب عمار الأبلق، أن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، يريد استغلال حالة الهرج والمرج لتمرير منح الثقة لحكومة باشاغا، بحسب وصفه.

وقال الأبلق، في تصريحات صحفية له: “البرلمان سيسعى لتثبيت ما قام به عقيلة صالح من تعديل دستوري وتغيير الحكومة، حتى من دون وجود نصاب حقيقي، فرئاسة مجلس النواب لا تعمل وفق النظام الداخلي للمجلس، ولا تستمع لاعتراضات النواب وهي من عرقلت الميزانية التي اقترحتها الحكومة في السابق، وأصدرت قوانين معيبة، وأصرت على سحب الثقة من حكومة الوحدة من دون نصاب حقيقي”، على حد قوله.

وأضاف “لم يكن هناك توافق في مجلس الدولة كما روج له البعض، صحيح كان هناك تزكيات لكن لم يكن هناك توافق حقيقي، كما أن التعديل الدستوري الـ12 معيب والهدف منه إطالة أمد الأزمة الليبية وإطالة أمد بقاء مجلسي النواب والدولة، وكان من الأولى بمجلس النواب رفع حالة القوة القاهرة واتخاذ خطوات حقيقية لإجراء الانتخابات، بدلا من الحديث عن التعديل الدستوري وقاعدة دستورية وإصدار قوانين انتخابية جديدة”، وفقا لتعبيره.

وتابع “الشعب الليبي يريد الوصول لانتخابات حرة ونزيهة وإخراج مجلسي النواب والدولة من المشهد، واجتمعنا 18 نائبا مع ستيفاني ويليامز وأكدنا لها ضرورة إقامة انتخابات قبل يونيو المقبل وعدم تمديد المرحلة الانتقالية”، بحسب حديثه.

واستطرد “أعد حاليا لطعن دستوري فيما يتعلق بالتعديل الـ12 للإعلان الدستوري، وسندعم حراك الشارع لأن الشارع يجب أن يقول كلمته، فالكل في ليبيا يريد حكومة شرعية وسلطات منتخبة في البلاد بدلا من الانقسام السياسي والصراع الذي نشهده، فمجلسي النواب والدولة حاليًا سلطات أمر واقع، ويجب أن يرحلا وتجرى انتخابات جديدة”، على حد وصفه.