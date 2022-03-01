أجواء شتوية وأمطار تتسبب في جريان بعض الأودية

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بداية من اليوم الثلاثاء.

وفي الملخص العام، أشار المركز الى أن الأجواء ستكون شتوية ممطرة مع رياح نشطة على مناطق الشمال الغربي، وتشمل يوم الغد بعض مناطق الشمال الشرقي. وجاءت تفاصيل بقية التوقعات كالتالي:

رأس جدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:

حالة السماء: فرصة هطول أمطار متفرقة تكون جيدة هذا اليوم على بعض المناطق مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتراكم المياه في الأماكن المنخفضة، مع احتمال تكوّن الضباب على المرتفعات الجبلية آخر الليل والصباح الباكر.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق ما بين (13-17) مْ، ولا تتجاوز (10) مْ على المناطق الجبلية.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى أخر مع فرصة هطول أمطار متفرقة يوم الغد خاصة على المنطقة الممتدة من بنغازي حتى الجبل الأخضر، مع احتمال تكون الضباب أخر الليل و في الصباح الباكر على مناطق الجبل.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة على غالبية المناطق تصل سرعتها إلى (50) كم/س.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبيةالمناطق ما بين (16- 21) مْ، ولا تتجاوز (12) مْ، على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا يوم الغد على غالبية المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على غدامس – الحمادة والجفرة، ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة يوم الخميس على المنطقة الممتدة من غدامس حتى غات.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة على غدامس والحمادة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على بقية المناطق تتحول يوم الغد إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (19-28) مْ، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا يوم الغد على غالبية المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العالية.

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (27- 29) مْ وتسجل انخفاضًا بداية من يوم الغد.

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