الارصاد: اجواء شتوية ممطرة تكون جيدة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 01/ 03 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن كتلة هوائية باردة تؤثر على شمال البلاد حيث الأجواء هذا اليوم شتوية وممطرة على مناطق (الشمال الغربي) مع رياح نشطة نسبيا وتكون فرصة الأمطار جيدة بمشيئة الله مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة عليه أخذ الحيطة والحذر.

ووفقا للتقرير تشمل الأمطار المتفرقة بمشيئة الله من هذه الليلة بعض مناطق الشمال الشرقي مع رياح شمالية غربية نشطة السرعة تتجاوز سرعتها (50)كيلومتر/الساعة.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تعود الأجواء للأستقرار نسبيا بداية من يوم الخميس.

فيما تكون حالة البحر مضطرب يوم الغد بمشيئة الله على طول الساحل ويصل ارتفاع الموج إلى (4.00)أمتار على الساحل الشرقي. والله اعلم