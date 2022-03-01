الفلاح: السلطة أصبحت غنيمة كل له قرعة فيها حسب قربه ونفوذه

علقت عضو مجلس الدولة الاستشاري ماجدة الفلاح على تصريحات تصريحات النائب إبراهيم الدرسي حول تقاسم المناصب.

وقالت «الفلاح»، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، “بشأن تقسيم حقائب الحكومة: السلطة أصبحت غنيمة كل له قرعة فيها حسب قربه ونفوذه.”.

تجدر الإشارة إلى أن عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي كان قد صرح أمس الإثنين، قائلًا: “إنه لا يوجد أي تشريع يمنع النواب من المشاركة في الحكومة التنفيذية وتولي مناصب فيها”.

وأوضح “الدرسي” أنهم اجتمعوا مع “عقيلة صالح” عقب تناول الغداء عنده واتفقوا على تقسيم الوزارات والوكالات والهيئات مشيراً إلى أن طريقة التصويت على منح الثقة لحكومة “فتحي باشاغا” الموازية ستكون في الجلسة حزمة واحدة.

وتابع “تم التوافق بين الحضور وقسمنا وأخذنا 4 دوائر وخوذ يافلان ويافلان بالتراضي واللي ماخذاش الوزارة ياخذ الوكالة واللي ماخذاش في الوكالة ياخذ في الهيئة لذلك ماكان في داع نصوتوا على منح الثقة لكل وزير على حده” .