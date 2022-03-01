مكافحة الأمراض: 349 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة في ليبيا مبينا أن العاصمة طرابلس تواصل تسجيل أعلى إصابات يومية والتي بلغت 349 حالة من إجمالي 669 حالة جرى تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد المركز أنه جرى في مصراته تسجيل 46 حالة وفي سبها والسائح وتراغن والحرابة ودرج حالة واحدة لكل منهم وفي زليتن 21 حالة وفي الزاوية المركز 23 حالة وفي نالوت 12 حالة وفي الحوامد 08 حالات وفي شحات حالتين وفي الكفرة 04 حالات وفي بني وليد 11 حالة وفي مسلاته 56 حالة وفي سرت 10 حالات وفي صبراته 37 حالة وفي طبرق 07 حالات وفي الرياينة 06 حالات وفي العامرية 07 حالات وفي غدامس 03 حالات وفي السبيعة 34 حالة وفي غريان 03 حالات وفي الخمس 19 حالة وفي درنة 06 حالات.