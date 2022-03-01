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الطبلقي: سبب تأجيل الجلسة لاختلاف نواب الجنوب حول نائب رئيس الوزراء

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طبرق

قال عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي اليوم الثلاثاء إن سبب تأجيل الجلسة، لاختلاف نواب الجنوب ومناقشاتهم حول نائب رئيس الوزراء الخاص بالجنوب.

وأوضحت الطبلقي في تصريحات صحفية أن جلسة عرض التكشيلة الوزارية لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا ستعقد في حدود الساعة 12:00 ظهرا.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن التأجيل كان أيضًا بسبب اختلاف على إحدى الوزارات.

وذكرت أنه لا يوجد نصاب لمنح الثقة للحكومة، والحضور إلى القاعة لا يكفي، وإنما التوقيع في سجل الحضور هو الذي يحسب لعقد الجلسة ومنح الثقة

وأكدت الطبلقي أن العدد الذي وصل إلى طبرق يتجاوز 100 نائب، وعدد الأعضاء الذين وقعوا في سجل الحضور لا يتجاوز 77 نائبا.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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