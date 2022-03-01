سلامه: تركيا وروسيا لم تدخلان مواجهة مباشرة في ليبيا

أكد المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة أن تركيا وروسيا لم تدخلان مواجهة مباشرة في ليبيا.

وقال سلامة خلال مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية” إن هناك علاقة ملتبسة جدا بين أنقرة وموسكو وقد لمسناها في ليبيا حيث يوجد انخراط روسي إلى جانب الجيش في الشرق ووجود عسكري تركي مباشر واستجلاب مرتزقة من سوريا لدعم الطرف الذي تؤيده تركيا في ليبيا لكن لم نشهد مواجهة مباشرة.

وأضاف سلامه أنه بعد سيطرة تركيا على أسلحة روسية متقدمة كانت موجودة في غرب ليبيا قامت أنقرة بتسليمها لموسكو.

وبين سلامه أن تعقيد العلاقات بين الدولتين يجعلهما حريصتين على عدم بلوغ مرحلة المواجهة الشاملة أو أن يتم قطع الخيوط كافة التي تربطهما، مشيرا إلى أن الدولتين تتفقان على ضرورة التصدي لمحاولات واشنطن تعزيز نفوذها في الشرق الأوسط.