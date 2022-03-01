«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى أقصى الساحل الشرقي

حذر المركز الوطني للأرصاد من رياح شمالية غربية، نشطة إلى قوية، على طول الساحل من الخمس إلى أقصى الساحل الشرقي.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الثلاثاء، تراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة، مع ارتفاع للموج يتراوح بين 3.00 و3.75 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

– سقوط أمطار متفرقة اليوم.

– الرياح شمالية، تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و20 عقدة، تصل يوم الغد إلى (30) عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و3.25 متر.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربا غدا.

– درجة الحرارة تتراوح بين 15 و17 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة إلى متوسطة.