بينهم أطفال ونساء.. وصول 100 طالب لجوء من ليبيا إلى إيطاليا

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “ليبيا” عن نجاح أول رحلة إجلاء إنساني يتم تنفيذها هذا العام في إيصال ما يقرب من 100 من طالبي اللجوء من ليبيا إلى بر الأمان في إيطاليا.

وقالت المفوضية إن المجموعة اشتملت على عدد من الأطفال والنساء المعرضات للخطر والناجين من العنف إضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية خطيرة.

وأشارت إلى أنه قد أُطلق سراح بعضهم مؤخرًا في حين احتُجز آخرون وبقوا رهن التوقيف؛ على يد شبكات التهريب أو الاتجار بالبشر.

وقدمّت المفوضية الشكر للجانب الإيطالي على الدعم المقدم، كما دعت بقية الدول إلى المبادرة في توفير مسارات آمنة لإنقاذ طالبي اللجوء الذين يعانون ظروفًا صعبة داخل ليبيا.

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