إخراج 7 أشخاص كانوا عالقين في أماكن إقامتهم بكييف

أخبارليبيا24 – أكد السفير الليبي في أوكرانيا عادل عيسى اليوم الثلاثاء. إخراج سبعة اشخاص عالقين منذ أيام في أماكن إقامتهم في كييف نتيجة للعمليات العسكرية.

وأضاف عيسى في منشور عبر حابه على “فيسبوك” أن هؤلاء الأشخاص متواجدين في مقر السفارة وبصحة جيدة.

وأوضح السفير الليبي أن العمل جاري الآن لإخراج عائلتين عالقتين على حدود العاصمة والمجيء بهما إلى مقر السفارة.

وكان السفير اليبي في أوكراينا عادل عيسى أعلن أمس الإثنين أنه يتم الآن خروج الدفعة الثانية من الجالية الليبية من كييف.

وأضاف عيسى أنه تم توفير حافلتين وسيارات أخرى للمواطنين الليبيين الذين أبدوا استعدادهم للمساعدة في مهمة إجلاء المواطنين.

وأوضح أنه رغم الظروف الصعبة والإمكانيات الضئيلة. إلا أنه يتم ترحيل مجموعة تقارب الـ 250 مواطن ليبي يتم إجلائهم عن طريق الحدود مع سلوفاكيا.