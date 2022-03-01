صنع الله: أشيدُ بمعالجة الجهات الأمنية في زليتن للتعديات على خطوط نقل الغاز

قام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بزيارة لبلدية زليتن والاجتماع بعميدها مفتاح حمادي، تلبية لدعوته.

وقال بيان صادر عن المؤسسة: “حضر اللقاء، أعضاء المجلس البلدي وممثلي الجهات الحكومية والأمنية وأعيان المدينة ورجال الاعمال وممثلي عن قطاع الصحة بالبلدية”.

وأضاف البيان “تم خلال الاجتماع مناقشة عدة مواضيع ذات الاهتمام المشترك وباعتبار بلدية زليتن إحدى مناطق عمليات المؤسسة الوطنية للنفط ومن مناطق عبور خط الغاز الساحلي، كما ناقش الحاضرون باستفاضة التحديات التي تواجهها المؤسسة وشركاتها جراء التعديات التي تتعرض لها خطوط نقل الغاز الطبيعي ومدى خطورتها على الأرواح، وكيفية التنسيق والتعاون فيما بين المؤسسة والبلدية وإدارة انفاذ القانون بالمدينة والتي تعمل تحت إشراف مكتب النائب العام وذلك لتجنب وقوع أي حوادث على الخط”.

وتابع “أشاد صنع الله بالجهود التي تقوم بها بلدية زليتن والجهات الأمنية المعنية بمعالجة حالات التعدي على الخط تجنبا وتفاديا لحدوث أي حوادث وتم أيضا مناقشة إمكانية مساهمة المؤسسة من خلال إدارة التنمية المستدامة في حلحلة وإزاحة بعض المختنقات داخل البلدية، كما ناقش الحاضرون باستفاضة موضوع تزويد المنطقة الصناعية الكبرى جنوب زليتن بالغاز الطبيعي من الخط الساحلي وتوفير منتج الوقود الثقيل لبعض المصانع لهذه المصانع بصورة منتظمة، تأسيسا على الدور الهام للصناعة الوطنية”.

وأكد صنع الله، أن المؤسسة الوطنية للنفط فاتحةً أبوابها للجميع لإعطاء الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار بقطاع النفط والغاز والمشاركة في تنفيذ العديد من المشاريع التي عرضت من قبل المؤسسة لغرض تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل ورفع كفاءة الشركات الوطنية من خلال انخراطها في العمل بقطاع النفط مع ضرورة توفر شروط المشاركة والكفاءة والتخصص.