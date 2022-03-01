سفير ليبيا في أوكرانيا: إخراج سبعة أشخاص عالقين في كييف

أعلن سفير ليبيا في أوكرانيا عادل عيسى إخراج سبعة أشخاص عالقين منذ أيام في أماكن إقامتهم في كييف نتيجة للعمليات العسكرية، مؤكدا أنهم يتواجدون بمقر السفارة ويتمتعون بصحة جيدة.

وبين عيسى في تدوينة له بموقع “فيسبوك” أنه يجري العمل على إخراج عائلتين عالقتين على حدود العاصمة والمجيء بهما إلى السفارة .

ودعا عيسى كافة المواطنين الليبيين، من المقيمين والطلبة، والقادمين إلى أوكرانيا لغرض العلاج، بالعاصمة كييف وضواحيها، والراغبين في العودة إلى ليبيا، سرعة الحضور إلى السفارة الليبية في كييف، وتسجيل أسمائهم لدى اللجنة المشرفة على مغادرة المواطنيين الليبيين إلى بلادهم نتيجة للعمليات العسكرية، والظروف الصعبة، التي تشهدها أوكرانيا خلال هذه الفترة.

وحث عيسى الراغيبين في العودة إلى ليبيا على الاتصال على أرقام اللجنة:

+380932120000

+380939225945