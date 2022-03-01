ثابت يدعو إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

العنوان – القاهرة

دعا مندوب ليبيا الدائم لدي جامعة الدول العربية، عبد المطلب ثابت، إلى احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

ورفض ثابت خلال كلمته في اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث آخر التطورات الأزمة الجارية في أوكرانيا، اللجوء إلى الحرب كوسيلة لحل النزاعات الدولية.

وأشار إلى أن دولة ليبيا عانت من ويلات الصراع والحروب على فترات مختلفة خلال تاريخها السياسي الطويل، فإنها تستشعر أهمية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة لاحترام سيادة الدول.

ودعا مندوب ليبيا إلى تغليب لغة الحوار، ووقف الأعمال الحربية، والعودة الفورية لطاولة المفاوضات، لإيجاد حل عادل وشامل يحقق مصالح الجميع ويبدد مخاوفهم.

وطالب ثابت كافة أعضاء المجتمع الدولي، بمراعاة الخصوصية السياسية والجغرافية لهذه المنطقة، وعدم محاولة استغلال ظروفها الحالية، لتحقيق أية مكاسب سياسية أو عسكرية، علي حساب أمن واستقرار دول المنطقة.

وجدد ثابت دعوته لطرفي النزاع، للالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب.

وكان مجلس جامعة الدول العربية عقد الإثنين اجتماعا بطلب من جمهورية مصر العربية، ، لبحث آخر التطورات الأزمة الجارية في أوكرانيا.

وتم خلال الجلسة التى كانت برئاسة دولة الكويت، استعراض تطورات المواقف، وآثاره على السلم والأمن الدوليين، فضلا عن أثره المباشر على الدول العربية، وفي ضوء العلاقات الوثيقة، التي تربط الدول العربية بطرفي الأزمة.