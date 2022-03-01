السفارة الليبية في سلوفاكيا تؤكد وصول مجموعة من الشباب الليبين من أوكرانيا

أخبارليبيا24

أكدت السفارة الليبية في سلوفاكيا وصول مجموعة من الشباب الليبين عند الساعة الثالثة صباحاً الى الاراضي السلوفاكية.

وأوضحت السفارة أن الواصلين هم عبد الله الترهوني. مؤيد شوقي الجمل وزجته. سفيان بشير ضو. أحمد عبد الله يحيى. أبوبكر محمد ابوبكر. محمود مفتاح التويجر، محمد عامر التواتي، طلال حمزة محمد، غيداء الهادي شيتة، أبوبكر محمد احبيش، خالد عبد المجيد الرقيعي وأسرته.

وأشارت السفارة الليبية في سلوفاكيا إلى أن هنالك مجموعة أخرى بصدد إتمام إجراءات دخول المعبر.

وكانت السفارة الليبية لدى سلوفاكيا أعلنت أن قوات الشرطة الأوكرانية تتعمد تأخير ومنع الليبيين من الخروج عبر المعبرين الرئيسيين بين أوكرانيا وسلوفاكيا.

وأفادت السفارة الليبية بأن الشرطة الأوكرانية تمنح الأفضلية للمواطنين الأوكرانيين ولغيرهم من الجنسيات الأوروبية الأخرى. وذلك حسب شهود عيان من الجالية الليبية.

ودعت لجنة تأمين عودة الرعايا الليبيين القادمين من أوكرانيا التابعة للسفارة. المواطنين الليبيين الذين اتخذوا قرار السفر عبر وسائل النقل البري. “توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التوتر، ومتابعة نصائح السلطات الأوكرانية.خاصة فيما يتعلق بالسفر عبر الطرق البرية بين المدن”.