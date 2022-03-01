ليبيا تسجل 669 إصابة و8 وفيات بـفيروس كورونا

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الاثنين، 669 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 3,401 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 652؛ سُجّل شفاء 2,366 حالة ،إلى جانب تسجيل ثماني حالات وفاة على مستوى البلاد، خمس منها بالمنطقة الغربية، وثلاث حالات بالمنطقة الشرقية، فيما لم تسجل أي حالات وفاة بالمنطقة الجنوبية.

أشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 19,6%، بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 495,115، منها 22,718 حالة نشطة من بينها 125 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 466,128 حالة، ووفاة 6,269 حالة.

وبلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2,148,257 شخصا، و1,084,628 تلقوا الجرعة الثانية، بينما تلقى 67,960 الجرعة التعزيزية الثالثة، ليكون إجمالي عدد جرعات التطعيم الممنوحة 3,300,845 جرعة.

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