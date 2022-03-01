مندوب ليبيا بالجامعة العربية يجدد رفضه اللجوء إلى الحرب كوسيلة لحل النزاعات الدولية

جدد مندوب ليبيا في الجامعة العربية عبد المطلب ثابت رفضه اللجوء إلى الحرب كوسيلة لحل النزاعات الدولية، داعيا في الوقت ذاته إلى تغليب لغة الحوار ووقف الأعمال الحربية والعودة الفورية لطاولة المفاوضات؛ لإيجاد حل عادل وشامل يحقق مصالح الجميع ويبدد مخاوفهم.

ثابت وفي كلمته في جلسة العربية المخصصة للأوضاع في أوكرانيا قال إن ليبيا عانت من ويلات الصراع والحروب على فترات مختلفة خلال تاريخها السياسي الطويل فإنها تستعشر أهمية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة الداعي إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

ودعا ثابت كافة أعضاء المجتمع الدولي لمراعاة الخصوصية السياسية والجغرافية لهذه المنطقة، وعدم محاولة استغلال ظروفها الحالية لتحقيق أية مكاسب سياسية أو عسكرية على حساب أمن واستقرار دول المنطقة.

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