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مبعوث الخارجية الإيطالية: يجب الإصغاء لدعوة 3 مليون مواطن للانتخابات في ليبيا

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد البعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا، نيكولا أرلاندو، أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا، مشيرا إلى ضرورة الإصغاء إلى دعوة 3 مليون مواطن للانتخابات.

وقال أرلاندو، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “خلال لقائي اليوم في تونس مع محللين وخبراء من وزارة الخارجية التونسية، تم تسليط الضوء على تركيزنا المشترك على استقرار ووحدة ليبيا”.

وأضاف “هناك ضرورة للإصغاء إلى دعوة 3 مليون مواطن للانتخابات، كما عبرنا عن انشغالنا بالأحداث في أوكرانيا وتأثيرها على استقرار ليبيا”.

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صحيفة الساعة 24

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