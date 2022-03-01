مبعوث الخارجية الإيطالية: يجب الإصغاء لدعوة 3 مليون مواطن للانتخابات في ليبيا

أكد البعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا، نيكولا أرلاندو، أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا، مشيرا إلى ضرورة الإصغاء إلى دعوة 3 مليون مواطن للانتخابات.

وقال أرلاندو، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “خلال لقائي اليوم في تونس مع محللين وخبراء من وزارة الخارجية التونسية، تم تسليط الضوء على تركيزنا المشترك على استقرار ووحدة ليبيا”.

وأضاف “هناك ضرورة للإصغاء إلى دعوة 3 مليون مواطن للانتخابات، كما عبرنا عن انشغالنا بالأحداث في أوكرانيا وتأثيرها على استقرار ليبيا”.