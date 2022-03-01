ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

01 March, 2022

أدان مجلس النواب ،ما تعرّض له عدد كبير من أعضاء المجلس خلال يوم أمس واليوم من تهديدات بالقتل لهم و لعائلاتهم و التهديد بالمنع من العودة لبيوتهم ،مشيرا أن الأمر وصل إلى الإعتداء على المنازل.

وأكد بيان للمجلس توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،على تضامنه التام ودعمه لجميع النواب تجاه ما يتعرضون له بغض النظر عن أي توجه سياسي ،كما أكد على حرية رأيهم و رفض أي محاولات للتأثير على مواقفهم السياسية.

هذا و حمّل المجلس السلطة التنفيذية كامل المسؤولية على أمن وسلامة أعضاء مجلس النواب ،كما طالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل فيما حدث و إحالة المجرمين إلى العدالة.

هذا و أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي ،عبد الله بليحق ،عن انطلاق أعمال المجلس ،اليوم الثلاثاء ،على أن يتم نقلها عبر قناة مجلس النواب قناة ليبيا المستقبل.