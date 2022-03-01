مصدر من ميناء بنغازي: واردات القمح والشعير تتوافد على الميناء ولاتنجروا للشائعات

العنوان – بنغازي

أكد مصادر من داخل ميناء بنغازي البحري اليوم الثلاثاء أن الواردات من القمح والشعير والأعلاف تتوافد على الميناء وبكميات كبيرة.

وأضاف المصدر أن العمل يسير على أفضل وجه، مشددًا على عدم الانجرار خلف الإشاعات حول نقص مادة الدقيق واستغلال بعض التجار ورفع الأسعار.

وأوضح المصدر، أن البواخر الحالية المتواجدة على رصيف الميناء الباخرة QUEEN SARA حمولة 12.000 ألف طن قمح.

وأشار إلى دخول باخرة PETRAl حمولة32.500 ألف طن (قمح وشعير)، إضافة إلى دخول الباخرة AMINEM M الحمولة 18.000 ألف طن قمح صب.

وأكد المصدر أنه من المتوقع أن تدخل اليوم الباخرة MY MARVA الحمولة32.000 ألف الطن شعير صب.

ولفت إلى قرب دخول الباخرة KAVKAS IV الحمولة18.000 ألف طن قمح صب.

وكان رئيس نقابة الخبازين اخريص محمد قال إن سعر قنطار الدقيق ارتفع إلى 275 دينار بعد أن كان، الخميس، بـ 210 دينار.

وطالب محمد في تصريحات صحفية والجهات المسؤولة والجهات الأمنية التدخل، والتحقيق مع أصحاب المطاحن ، والسيطرة عليهم كونهم يملكون المخزون كله.

وأكد رئيس النقابة أن المطاحن لديها مخزون يكفي لمدة 6 أشهر، ولا توجد مطحنة لديها مخزون أقل من شهر على الأقل.

ولفت محمد إلى من لديه دقيق أو قمح أقفل بابه سواء أصحاب المخابز أو المطاحن، لعلمهم أن سعره سيرتفع.

وأشار رئيس النقابة إلى أن أكثر من 120 شكوى وصلته من أصحاب المخابز بخصوص ارتفاع سعر القنطار.

وأبدى استغرابه من التحجج بالحرب في أوكرانيا مع أن المحصول المزمع توريده لليبيا منها مازال في طور الزراعة.

وتساءل رئيس النقابة كيف يرتفع سعر المخزون المورد منذ عدة أشهر داخل مخازن شركات المطاحن.