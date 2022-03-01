إيريني تعلن تنفيذ 6 آلاف عملية تفتيش منذ بدء نشاطها

أعلنت العملية الجوية والبحرية الأوروبية “إيريني” أنه منذ انطلاق أنشطتها خلال عام 2020؛ تمكنت الطواقم المشاركة التابعة لها من تنفيذ ستة آلاف مهمة تفتيش.

وذكرت “إيريني” أن هذه العمليات التفتيشية شملت سفنًا و زوارق كانت في طريقها إلى ليبيا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق عملية ” إيريني ” البحرية مارس 2020، بهدف تنفيذ قرار مجلس الأمن بفرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وتم تفويض عملية ” إيريني ” التابعة للقوات البحرية للاتحاد الأوروبي في المتوسّط من قبل الاتحاد الأوروبي بهدف المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وفقًا لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2292 (2016) و2526 (2020).

وفي مارس 2021، مدد الاتحاد الأوروبي مهمة “إيريني” لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا حتى مارس 2023، في قرار أثنى عليه مسؤولون أوروبيون، مؤكدين أن العملية تعمل بحيادية ومهنية للمساهمة في الدفع باتجاه حل الأزمة الليبية على الرغم من الصعوبات المحدقة بها.

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