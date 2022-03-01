عضو بهيئة الدستور يعلق على قرار الدبيبة بإنشاء المقاطعات

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علق عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عمر النعاس على قرار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إنشاء المقاطعات في ليبيا.

وقال النعاس في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”. :”الحكومة كسلطة تنفيذية. مهمتها إصدار لوائح تنفيذية وقرارات من أجل تفعيل القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية”.

وتابع :”لم ينص القانون رقم 59 لسنة 2012 ولا اللائحة التنفيذية على استعمال مصطلح “المقاطعات”. والذي جاء في المادة رقم 1 من قراري مجلس الوزراء 182، 184 بتاريخ 2022/2/28″.

وأكد أن ما جاء في قراري مجلس الوزراء باستحداث مصطلح المقاطعات هو مخالفة صريحة للقانون رقم 59. بشأن الإدارة المحلية وأيضا هو مخالفة للائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 103لسنة2013.

وأوضح. أنه على مجلس الوزراء أن يعرف أن قراراته يجب أن تكون وفق التشريعات النافذة. وأن أي قرار يخالف القانون هو قرار يخضع لرقابة القضاء الإداري ويجوز الطعن فيه بالإلغاء.

وقال عضو الهية :”حيث أن مجلس الوزراء. كان قد صوّب القرار 182 في نفس اليوم بالقرار رقم 184 فيكون الواجب هو تصويب جديد يتعلق بحذف مصطلح “المقاطعات” الدخيل”.

وذكر النعاس. أن تسمية المحافظات تكون بقانون. وهذا ما تم تضمينه في باب الحكم المحلي من مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة التأسيسية.

وكان مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية أصدر أمس الإثنين. قرارا بإنشاء وتنظيم المقاطعات ينص على اعتماد تقسيمات إدارية للدولة الليبية تسمى مقاطعات. ويتضمن (18) مقاطعة