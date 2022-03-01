تقرير للمخابرات الإيطالية يتناول الوضع في ليبيا

سلط تقرير استخباراتي إيطالي الضوء على أوضاع الشرق الأوسط خلال العام 2021، مبرزًا التطورات التي تحدث في عدة دول وعلى رأسها ليبيا.

وقال التقرير السنوي الصادر عن دائرة أمن المعلومات بالمخابرات الإيطالية، إن الاهتمام الإعلامي الإيطالي بليبيا خلال العام الماضي انصب على مصالح روما هناك والمتعلقة بالهجرة غير الشرعية، ووضع البعثات الإيطالية هناك، وأيضًا البنى التحتية الخاصة بقطاع النفط، وفقًا لموقع “ديكود” الإيطالي.

ولفت إلى أن أبرز أحداث العام 2021 في ليبيا، هو حصول حكومة تصريف الأعمال على الثقة من مجلس النواب، خلال شهر مارس، وكان هدفها الرئيسي قيادة البلاد نحو الانتخابات في 24 ديسمبر العام الماضي، إلا أن البلاد سجلت انقسامات متزايدة بين مختلف الجهات الوطنية والفاعلين الدوليين، فيما لم يجرِ التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات.

وحول السياقات الإقليمية الأخرى، أشار التقرير إلى جهود مصرية “استباقية” لضبط الحدود مع ليبيا والسودان، خاصة فيما يتعلق بتدفق المقاتلين الذين يستخدمون هذه الطرق للمرور من وإلى القارة الأفريقية.