الزائدي: بعض النواب يفرضون إخوتهم وأقاربهم في الحكومة وينظرون إليها كغنائم

أكد رئيس حزب الحركة الوطنية مصطفى الزايدي، أن كثيرًا من الليبيين يعلقون آمالا عريضة على تشكيل حكومة جديدة مبنية على توافق حقيقي وجدي لتنهي مراحل العبث وتطلق خطة عملية لاعادة بناء دولة على أسس وطنية.

وقال «الزايدي» في تغريدة عبر حسابه على “فيسبوك”، إنه يبدو أن “للمستفيدين من المؤامرة آراء آخرى نجحوا في فرضها، فقدموا مصالحهم الشخصية على مصلحة الشعب، نعم نتفهم الحاجة لدفع النواب لمنح الثقة خاصة أن منهم متبدلين وطماعين”، وفقًا لحديثه.

وأضاف أن “إغراءات دبيبة المالية يصعب مقاومتها بالنسبة لهم ، لكن لا يجوز الانحدار إلى هذا الحد، فيصبح الهدف ترضية النواب وليس تحقيق الاستقرار وتهيئة الأرضية لوضع دائم الرأي فيه للشعب”، على حد قوله.

وتابع؛ أن “بعض النواب يفرضون إخوتهم وأقاربهم في الحكومة، ولا علاقة له بالمحاصصة المناطقية التي يتذرع بها البعض لمحاربة التهميش، بل تعني أنهم ينظرون إلى الحكومة كغنائم يبحثون عن حصصهم فيها”.

وأوضح أن “الإيجابية الوحيدة هي أن ما يجري رسالة مباشرة إلى الشعب الليبي وقواه الوطنية بأن تجاوز مراحل العبث لن ينجح بدون كفاح شعبي جدي يقتلع الأزمة من جذورها”، مردفًا أن “عمليات الترميم قد تنجح فقط في إطالة معاناة الليبيين وإبقاء الحال على ما هو عليه”.