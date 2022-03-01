ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

01 March, 2022

أكدت المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز ،الثلاثاء ،عقب لقاء جمعها ،بممثلي المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، بينهم عمداء بلديات كاباو ويفرين والقلعة،على أهمية التوافق والشمولية في البيئة السياسية المعقدة في ليبيا.

و دعت ويليامز ،إلى إشراك المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا ، الذي أشار ممثلوه إلى تهميش مجتمعهم في العملية السياسية ومؤسسات الدولة ،في العملية الدستورية الجارية مسلطين الضوء على حالات تم فيها احتجاز أمازيغ خارج نطاق القانون على يد قوات مختلطة من رجال الأمن والمجموعات مسلحة.

كما جدّدت ويليامز ،التأكيد على الأهمية الملحة للتوافق والشمولية في البيئة السياسية المعقدة الحالية في ليبيا، وشددت على أن أفضل طريق للمضي قدماً لتلبية مطالب 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت تأتي من خلال انتخابات حرة وذات مصداقية بناء على قاعدة دستورية سليمة وقوانين انتخابية متوافق عليها.