وزير الحكم المحلي يؤكد للمنفي استمرار الوزارة في نقل الاختصاصات إلى البلديات

أكد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بدر الدين التومي، استمرار الوزارة في نقل الاختصاصات إلى البلديات، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها، ومتابعتها من قبل الإدارات المختصة بالوزارة، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء تأكيد التومي خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في مكتبه بديوان المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن التومي استعرض أمام المنفي المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل وزارة الحكم المحلي، والجهود المبذولة لتذليلها لتتمكن من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالقرب من مقار سكانهم في عديد المجالات.

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من جهته، أشاد المنفي بالجهود التي تبذلها الوزارة «لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في عديد المجالات، والخروج من المركزية المقيتة التي تعيق سير عملها، والعمل على تذليل كل الصعوبات التي تواجهها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة».

وبدأت وزارة الحكم المحلي، نهاية العام 2021، نقل الاختصاصات المحلية للبلديات، والتحول نحو اللامركزية، وقالت الوزارة إنها «تولي ملفي نقل الاختصاصات، والإيرادات المحلية اهتمامًا بالغًا، وتعمل على تذليل الصعوبات أمام البلديات لتقوم بدورها في تقديم خدمات مباشرة للمواطنين».